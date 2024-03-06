"Для Києва війна – це засіб набивати собі кишені": добірка російських фейків і маніпуляцій за 5 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 5 березня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: TG-канал "Собственный корреспондент" опублікував фрагмент ефіру телеканалу RT, який супроводжується наступним дописом: "Українського диверсанта затримали під час спроби отруїти жителів Мелітополя. Агент української військової розвідки мав намір підкинути в їдальні міста, де харчуються звичайні люди, заборонену Конвенцією про заборону хімічної зброї небезпечну психохімічну речовину – Бі-Зет".

Маніпуляція: Ворожий TG-канал "УКРОПСКИЙ ФРЕШ" написав: "Усі корінні жителі Куп'янська чекають на російські війська і відмовляються залишати місто".

Дезінформація: Російський пропагандист Кілінкаров заявив: "Для Києва війна – це засіб набивати собі кишені".