"Для Києва війна – це засіб набивати собі кишені": добірка російських фейків і маніпуляцій за 5 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 5 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 5 березня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: TG-канал "Собственный корреспондент" опублікував фрагмент ефіру телеканалу RT, який супроводжується наступним дописом: "Українського диверсанта затримали під час спроби отруїти жителів Мелітополя. Агент української військової розвідки мав намір підкинути в їдальні міста, де харчуються звичайні люди, заборонену Конвенцією про заборону хімічної зброї небезпечну психохімічну речовину – Бі-Зет".
Маніпуляція: Ворожий TG-канал "УКРОПСКИЙ ФРЕШ" написав: "Усі корінні жителі Куп'янська чекають на російські війська і відмовляються залишати місто".
Дезінформація: Російський пропагандист Кілінкаров заявив: "Для Києва війна – це засіб набивати собі кишені".
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