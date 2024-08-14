Для масовки на "мітингах": на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя завезли росіян до святкування "дня прапора"
На тимчасово окуповані території Херсонщини та Запоріжжя завезли росіян для проведення пропагандистських заходів з приводу святкування дня прапора РФ 22 серпня
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За інформацією Спротиву, на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя прибули активісти кремлівського руху, який створений для контролю над молоддю країни. Йдеться про групи до 70 осіб.
Офіційно вони будуть займатись організацією святкових заходів до дня прапора РФ. Проте, у Спротиві зазначають, що насправді їхня мета бути масовкою на "мітингах" й брати участь в постановочних відео для пропаганди Кремля.
"Таку практику Москва використовує з 2022 року, коли офіційно "святкування" заборонені через нібито безпекову ситуацію, аби пояснити відсутність масовості. Проте масовка з РФ знімає відео аби створити ілюзію підтримки окупації", - додають у Спротиві.
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