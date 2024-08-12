На ТОТ створюють молодіжні загони "добровольців" для допомоги курянам, – ЦНС

Про це повідомив Цент національного спротиву.

"Під об’єктиви відеокамер "Добровольців" пакують в автобуси й відправляють для нібито допомоги постраждалим курянам", – розповіли в ЦНС.

Окрім того, окупанти проводять небагатолюдні мітинги, на яких бюджетники, представники так званої російської влади та російські "гастролери" на камеру імітують підтримку населенню Курської області.

Один із місцевих колаборантів, керівник так званої регіональної організації "Молода республіка" Сергій Добровольський розповів, що лише з тимчасово окупованих територій Донецької області в Росію планують відправити щонайменше сотню молодих людей. Проте поки що план виконати що не вдалося.