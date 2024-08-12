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На ТОТ створюють молодіжні загони "добровольців" для допомоги курянам, – ЦНС

Олена Будько
12 серпня, 2024 понедiлок
05:55
Війна з Росією

На тимчасово окупованих територіях України влаштували чергову пропагандистську акцію – створюють молодіжні загони, які мають вирушати на територію Курської області

Зміст

Про це повідомив Цент національного спротиву. 

"Під об’єктиви відеокамер "Добровольців" пакують в автобуси й відправляють  для нібито допомоги постраждалим курянам", – розповіли в ЦНС.

Окрім того, окупанти проводять небагатолюдні мітинги, на яких бюджетники, представники так званої російської влади та російські "гастролери" на камеру імітують підтримку населенню Курської області.

Один із місцевих колаборантів, керівник так званої регіональної організації "Молода республіка" Сергій Добровольський розповів, що лише з тимчасово окупованих територій Донецької області в Росію планують відправити щонайменше сотню молодих людей. Проте поки що план виконати що не вдалося.

  • Увечері в неділю, 11 серпня, офіційно оприлюднено перший на Курському напрямку фронту факт здачі в полон бійців спецназу "Ахмат" Рамзана Кадирова
  • На тимчасово окупованих територіях росіянам бракує колаборантів, тож вони досі не можуть повноцінно запустити в роботу низку своїх фейкових структур
Теги:
Україна
Донеччина
окуповані території
окупанти
пропаганда
Курськ
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