Кадирівці вперше здалися в полон на Курщині: в глибокому тилу, без жодного супротиву
Ввечері у неділю, 11 серпня 2024 року, на завершення 6-го дня операції Сил оборони України у Курській області РФ офіційно оприлюднено перший на цьому напрямку фронту факт здачі в полон бійців спецназу "Ахмат" Рамзана Кадирова
Відповідне відео із супровідним текстом опублікував Єдиний центр прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон, що займається проєктом "Хочу жити".
"Рейдові групи наловили цих кадирівців глибоко в тилу від кордону. За їхніми словами, вони намагалися втекти, щоб уникнути попадання в полон, оскільки Рамзан Кадиров колись заявив, що бійці "Ахмата" в полон не здаються. Ну, зазвичай так, оскільки сидять у тилу, але в Курській області ситуація розвивалася динамічно, а ці бійці "Ахмата" навіть не намагалися чинити опір", - йдеться у повідомленні.
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При цьому наголошується, що кадирівці є особливо цінним обмінним фондом.
"Як показує досвід колишніх обмінів, це дуже правильне рішення, оскільки російські переговорники з обмінів кадирівців забирають найперше", - зазначає Центр.
Як спецназ Кадирова "захищав" Курську область РФ
За відкритими даними та словами самого командира кадирівського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінова, у перший вдень початку української операції вони нібито не зустріли нікого з ЗСУ. Як висміюють їх пропагандисти-"воєнкори", "розминулися".
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Після того кадирівців бачили лише подалі від ЛБЗ (лінії бойового зіткнення).
Хто прикриває оборонні рубежі росіян на Курщині
Це переважно юні солдати-строковики Прикордонної служби ФСБ без жодного бойового досвіду - по 7-30 осіб на опорний пункт. Саме вони, як можна побачити на фото та відео у соцмережах, активно здаються в полон українцям.
Кадирівці ж розташовувалися за ними, виконуючи функцію загороджувальних загонів.
Строковиків, до слова, командування армії РФ й надалі стягує до Курщини, оскільки усі боєздатні частини окупантів задіяні на території України.
- Перед цим, також 11 серпня, бійці 225 окремого штурмового батальйону ЗСУ під час операції на території Курської області РФ полонили перших кадрових російських військових.
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