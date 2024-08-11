Кадирівці вперше здалися в полон на Курщині: в глибокому тилу, без жодного супротиву

Відповідне відео із супровідним текстом опублікував Єдиний центр прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон, що займається проєктом "Хочу жити".

"Рейдові групи наловили цих кадирівців глибоко в тилу від кордону. За їхніми словами, вони намагалися втекти, щоб уникнути попадання в полон, оскільки Рамзан Кадиров колись заявив, що бійці "Ахмата" в полон не здаються. Ну, зазвичай так, оскільки сидять у тилу, але в Курській області ситуація розвивалася динамічно, а ці бійці "Ахмата" навіть не намагалися чинити опір", - йдеться у повідомленні.

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При цьому наголошується, що кадирівці є особливо цінним обмінним фондом.

"Як показує досвід колишніх обмінів, це дуже правильне рішення, оскільки російські переговорники з обмінів кадирівців забирають найперше", - зазначає Центр.

Як спецназ Кадирова "захищав" Курську область РФ

За відкритими даними та словами самого командира кадирівського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінова, у перший вдень початку української операції вони нібито не зустріли нікого з ЗСУ. Як висміюють їх пропагандисти-"воєнкори", "розминулися".

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Після того кадирівців бачили лише подалі від ЛБЗ (лінії бойового зіткнення).

Хто прикриває оборонні рубежі росіян на Курщині

Це переважно юні солдати-строковики Прикордонної служби ФСБ без жодного бойового досвіду - по 7-30 осіб на опорний пункт. Саме вони, як можна побачити на фото та відео у соцмережах, активно здаються в полон українцям.

Кадирівці ж розташовувалися за ними, виконуючи функцію загороджувальних загонів.

Строковиків, до слова, командування армії РФ й надалі стягує до Курщини, оскільки усі боєздатні частини окупантів задіяні на території України.