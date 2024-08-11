В мережі показали взятих на Курщині перших полонених з регулярних сил РФ
Бійці 225 окремого штурмового батальйону ЗСУ під час операції на території Курської області РФ полонили перших кадрових російських військових. Раніше у полон здавалися суто строковики зі своїми офіцерами
Відповідні світлини у неділю, 11 серпня, на своєму ТГ-каналі під назвою "Офіцер +" розмістив лейтенант батальйону з позивним Алекс.
На них видно чоловіків 30-40 років зі зв'язаними руками та зав'язаними очима.
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"Перші полонені регулярних військ, які Рашка підтягнула для стабілізації обстановки в КуНР (Курській Народній Республіці - ред.) Між їхнім заходом і взяттям в полон пройшло декілька годин", - зазначив Алекс.
"Спонсори тусовки - 225-ий ОШБ", - додав він.
На одній з двох наведених ним світлин у кадрі є шеврон 225 штурмового батальйону ЗСУ.
Як спецназ Кадирова "захищав" Курську область РФ
За відкритими даними та словами самого командира кадирівського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінова, у перший вдень початку української операції вони не зустріли нікого з ЗСУ. Як висміюють їх пропагандисти-"воєнкори", "розминулися".
Після того їх бачили лише подалі від ЛБЗ (лінії бойового зіткнення).
Хто прикриває оборонні рубежі росіян на Курщині
Це переважно юні солдати-строковики Прикордонної служби ФСБ без жодного бойового досвіду - по 7-30 осіб на опорний пункт. Саме вони, як можна побачити на фото та відео у соцмережах, активно здаються в полон українцям.
Кадирівці ж розташовувалися за ними, виконуючи функцію загороджувальних загонів.
Строковиків, до слова, командування армії РФ й надалі стягує до Курщини, оскільки усі боєздатні частини окупантів задіяні на території України.
- 11 партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810 бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим дана бригада окупантів діяла на Херсонщині.
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