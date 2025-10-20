Для захисту обʼєктів енергетики залучать додаткові гелікоптери, - Зеленський

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму telegram-каналі.

"Була окрема доповідь щодо військового компонента, а саме прикриття об’єктів енергетики від ударів з повітря. Визначились із забезпеченням додаткових гелікоптерів і загалом зі зміцненням бойової авіації", – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, українська команда вже працює над підготовкою документів для укладення угод зі Сполученими Штатами про закупівлю систем протиповітряної оборони.

Президент наголосив на важливості швидкої підготовки всіх необхідних матеріалів, щоб прискорити переговорний процес.

Зеленський також повідомив, що уряд визначив ключові напрями відновлення громад після російських ударів і розширення резервів енергетичного обладнання.

За словами глави держави, Україна веде переговори з європейськими партнерами щодо постачання необхідної номенклатури енергетичного обладнання, а Міністерство закордонних справ має посилити активність у цьому напрямі.

Окремо на Ставці, як зазначив Зеленський, обговорювалася ситуація в газовій сфері — накопичення палива до опалювального сезону та проведення ремонтних робіт. Президент подякував українським газовикам і компаніям, які працюють задля енергетичної стабільності держави.

Він також наголосив, що вже визначено джерела фінансування закупівлі необхідних обсягів газу, і значну частину коштів для цього вже залучено.