До Києва під час масованого комбінованого обстрілу приїхала делегація зі США

Про це в Х написала посолка США в Україні Бріджит Брінк.

"Рада вітати посла (з особливих доручень з питань кіберпростору та цифрової політики, – ред.) Нейта Фіка та Дуга Бека, директора Оборонного інноваційного підрозділу, у Києві — навіть під час повітряної тривоги", - написала вона.

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