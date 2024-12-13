До Києва під час масованого комбінованого обстрілу приїхала делегація зі США
У п’ятницю, 13 грудня, до Києва під час масованого російського комбінованого обстрілу прибула американська делегація
Про це в Х написала посолка США в Україні Бріджит Брінк.
"Рада вітати посла (з особливих доручень з питань кіберпростору та цифрової політики, – ред.) Нейта Фіка та Дуга Бека, директора Оборонного інноваційного підрозділу, у Києві — навіть під час повітряної тривоги", - написала вона.
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- У четвер, 12 грудня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники. Зранку 13 грудня почалася масована комбінована ракетна атака.
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