До виборів Путіна окупанти планують щонайменше вийти на адмінкордони Луганської області, – ГУР

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна розповів представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

За його словами, РФ прагне утримати захоплені території Запорізької та Херсонської областей, а також вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

"До виборів конкретно вони хочуть вийти щонайменше на адмінкордони Луганської області. Мати хоч якийсь успіх, щось на кшталт Авдіївки, можливо, ще десь на якомусь напрямку. Ключові моменти є: Куп'янськ, Лиман, Авдіївка. А чому Куп'янськ, Лиман? Щоб показати, що вдалося повернути ті території, які звільнила Україна після початку повномасштабної агресії. Бо це буде символічно. Це елемент, який буде дуже активно використовуватися в інформаційно-психологічних операціях, акціях, інформаційному просторі", - сказав Скібіцький.

На його переконання, Авдіївку окупанти подаватимуть до виборів як "неймовірно велику стратегічну перемогу".