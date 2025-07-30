Доки позиція Росії не зміниться, перемовини між Зеленським і Путіним неможливі, - Чубаров
Перемовини між президентами України та Росії наразі неможливі - позиція Кремля залишається незмінною й передбачає вимоги, неприйнятні для України
Про це в ефірі Еспресо сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"У Туреччини є всі можливості й організаційний потенціал для того, щоб провести перемовини між Зеленським і Путіним, і Туреччина має дуже широкий досвід проведення подібних зустрічей. Але я достатньо песимістично ставлюся до того, що така зустріч у короткі терміни є можливою, оскільки нам добре відома позиція РФ, яку днями ще раз озвучив міністр закордонних справ Росії Лавров", - зазначив Чубаров.
За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу, у російській риториці нічого не змінюється - Кремль вимагає капітуляції України.
"Усе залишається: і денацифікація, і демілітаризація, і визнання всіх захоплених, тобто окупованих, Росією територій, і не вступ України до НАТО, та інше. Тому, доки позиція Росії не зміниться, я не вважаю можливими такі перемовини", - наголосив Чубаров.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган 25 липня заявив, що має намір провести переговори з Володимиром Путіним та Дональдом Трампом, щоб дізнатися, чи готові вони до зустрічі.
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