Доки позиція Росії не зміниться, перемовини між Зеленським і Путіним неможливі, - Чубаров

Про це в ефірі Еспресо сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"У Туреччини є всі можливості й організаційний потенціал для того, щоб провести перемовини між Зеленським і Путіним, і Туреччина має дуже широкий досвід проведення подібних зустрічей. Але я достатньо песимістично ставлюся до того, що така зустріч у короткі терміни є можливою, оскільки нам добре відома позиція РФ, яку днями ще раз озвучив міністр закордонних справ Росії Лавров", - зазначив Чубаров.

За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу, у російській риториці нічого не змінюється - Кремль вимагає капітуляції України.

"Усе залишається: і денацифікація, і демілітаризація, і визнання всіх захоплених, тобто окупованих, Росією територій, і не вступ України до НАТО, та інше. Тому, доки позиція Росії не зміниться, я не вважаю можливими такі перемовини", - наголосив Чубаров.