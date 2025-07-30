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Ексклюзив

Доки позиція Росії не зміниться, перемовини між Зеленським і Путіним неможливі, - Чубаров

Оксана Ліховід
30 липня, 2025 середа
11:34
Війна з Росією Рефат Чубаров

Перемовини між президентами України та Росії наразі неможливі - позиція Кремля залишається незмінною й передбачає вимоги, неприйнятні для України

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"У Туреччини є всі можливості й організаційний потенціал для того, щоб провести перемовини між Зеленським і Путіним, і Туреччина має дуже широкий досвід проведення подібних зустрічей. Але я достатньо песимістично ставлюся до того, що така зустріч у короткі терміни є можливою, оскільки нам добре відома позиція РФ, яку днями ще раз озвучив міністр закордонних справ Росії Лавров", - зазначив Чубаров.

За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу, у російській риториці нічого не змінюється - Кремль вимагає капітуляції України.

"Усе залишається: і денацифікація, і демілітаризація, і визнання всіх захоплених, тобто окупованих, Росією територій, і не вступ України до НАТО, та інше. Тому, доки позиція Росії не зміниться, я не вважаю можливими такі перемовини", - наголосив Чубаров.

  • Президент Туреччини Реджеп Ердоган 25 липня заявив, що має намір провести переговори з Володимиром Путіним та Дональдом Трампом, щоб дізнатися, чи готові вони до зустрічі.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Туреччина
Володимир Зеленський
Військові новини
вступ до НАТО
переговори з РФ
оборона та безпека
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