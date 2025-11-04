Досить висока вірогідність, що Путіна змусять припинити вогонь після зимової кампанії: Рибачук про підготовку виборів в Україні

Про це в етері Еспресо розповів політик, голова ГО "Центр спільних дій", віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) Олег Рибачук.

"Щодо програм "3000 км" та "зимової тисячі", то ті, хто приймає такі популістичні рішення, напевно, щось знають або до чогось готуються. Я вже не раз казав, що є відчуття в київському повітрі на печерських пагорбах, що влада готова до виборів. Не готується, а готова! І вони хочуть, щоб було якомога менше часу, аби їхні політичні опоненти не зуміли підготуватися. Я цю інформацію чую вже декілька місяців", - прокоментував політик.

За його словами, якщо аналізувати те, як йдуть зараз переговори з європейцями, американцями, як посилюється тиск на Росію, то вірогідність сценарію, що Путіна змусять припинити вогонь після зимової кампанії, досить висока.

"Тому, напевно, це рішення приймається. Небезпека таких рішень в тому, що ми якось паралельно однією рукою роздаємо цукерки своїм виборцям, а іншою рукою вибиваємо кошти з європейців, бо нам треба і на енергетичну безпеку, і на військову допомогу, і макрофінансову допомогу. В той час, коли європейські політики мають забирати десь у своїх виборців, бо могли теж роздавати цукерки, але віддають Україні", - резюмував Рибачук.