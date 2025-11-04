Досить висока вірогідність, що Путіна змусять припинити вогонь після зимової кампанії: Рибачук про підготовку виборів в Україні
Аналізуючи те, як йдуть зараз переговори з європейцями, американцями, як посилюється тиск на Росію, є сценарій щодо припинення бойових дій та проведення виборів в Україні, до яких влада вже готова
Про це в етері Еспресо розповів політик, голова ГО "Центр спільних дій", віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) Олег Рибачук.
"Щодо програм "3000 км" та "зимової тисячі", то ті, хто приймає такі популістичні рішення, напевно, щось знають або до чогось готуються. Я вже не раз казав, що є відчуття в київському повітрі на печерських пагорбах, що влада готова до виборів. Не готується, а готова! І вони хочуть, щоб було якомога менше часу, аби їхні політичні опоненти не зуміли підготуватися. Я цю інформацію чую вже декілька місяців", - прокоментував політик.
За його словами, якщо аналізувати те, як йдуть зараз переговори з європейцями, американцями, як посилюється тиск на Росію, то вірогідність сценарію, що Путіна змусять припинити вогонь після зимової кампанії, досить висока.
"Тому, напевно, це рішення приймається. Небезпека таких рішень в тому, що ми якось паралельно однією рукою роздаємо цукерки своїм виборцям, а іншою рукою вибиваємо кошти з європейців, бо нам треба і на енергетичну безпеку, і на військову допомогу, і макрофінансову допомогу. В той час, коли європейські політики мають забирати десь у своїх виборців, бо могли теж роздавати цукерки, але віддають Україні", - резюмував Рибачук.
- Раніше голова Комітету виборців України Олексій Кошель зазначав, що не виключає швидких президентських виборів після мирної угоди. Попри заборону проводити вибори під час воєнного стану, в політичному середовищі обговорюються різні сценарії, зокрема ймовірність проведення президентських виборів одразу після укладення мирної угоди або встановлення перемир'я.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.78 Купівля 41.78Продаж 42.24
- EUR Купівля 48.13Продаж 48.76
- Актуальне
- Важливе