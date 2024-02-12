Дрон-камікадзе полетів на мене попри те, що машина була евакуаційна, - волонтер Маховський

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я займаюся евакуацією цивільних людей. Кожного тижня приїжджав до Авдіївки. І останнього разу були заявки на евакуацію з 4-5 локацій, тобто майже 10 людей чекали. На першому місці, де я зупинився, ворожий дрон-камікадзе влетів в мене. Цей дрон чекав, коли я вийду з машини. Я виходжу, бачу, що він висить наді мною, і показую йому на наліпку на бронежилеті, де написано "Волонтер". Але дрон після цього полетів на мене попри те, що машина була евакуаційна, на якій теж великими літерами були надписи "Евакуація", "Червоний Хрест". Перший дрон поранив мене. Потім другим дроном-камікадзе вони десь через пару годин вже добили машину", - розказав Влад Маховський.

Наразі волонтер після поранення в Авдіївці перебуває у лікарні.