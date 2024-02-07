Росіяни атакували дроном волонтера в Авдіївці, він у лікарні
Росіяни в Авдіївці атакували дроном волонтера із Запоріжжя Влада Маховського, який займався евакуацією цивільних. Чоловік дістав поранення ноги
Про це сам волонтер повідомив у Facebook.
Так, 6 лютого авто Маховського з червоним хрестом і написом "Евакуація" стояло біля церкви в Авдіївці, де було призначено зустріч для охочих виїхати з міста. Росіяни спрямували туди дрон, унаслідок чого авто згоріло, а сам волонтер дістав поранення.
"Білі янголи" вивезли чоловіка до лікарні Запоріжжя, де йому провели операцію з видалення осколків.
- 1 грудня під час російського обстрілу Берислава загинули двоє французьких волонтерів, ще троє іноземців та український активіст дістали поранення.
- З 5 лютого вʼїзд іноземних волонтерів до низки небезпечних громад Херсонщини відбуватиметься лише за погодження військової адміністрації.
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