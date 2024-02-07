Росіяни атакували дроном волонтера в Авдіївці, він у лікарні

Про це сам волонтер повідомив у Facebook.

Так, 6 лютого авто Маховського з червоним хрестом і написом "Евакуація" стояло біля церкви в Авдіївці, де було призначено зустріч для охочих виїхати з міста. Росіяни спрямували туди дрон, унаслідок чого авто згоріло, а сам волонтер дістав поранення.

"Білі янголи" вивезли чоловіка до лікарні Запоріжжя, де йому провели операцію з видалення осколків.