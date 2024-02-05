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Війна з Росією: хроніка
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Іноземним волонтерам заборонили вʼїзд до низки громад Херсонщини через загибель французів у Бериславі

5 лютого, 2024 понедiлок
16:24
Війна з Росією

Від 5 лютого вʼїзд іноземних волонтерів до низки небезпечних громад Херсонщини відбуватиметься лише за погодження військової адміністрації

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Відтепер без погодження з обласною військовою адміністрацією та військовим командуванням до населених пунктів, які постійно обстрілює ворог, не пускатимуть представників іноземних, консульських установ чи представництв міжнародних організацій", - йдеться у повідомленні про рішення, яке ухвалили під час засідання Ради оборони області.

Заборона поширюється на такі населені пункти: Кізомис, Велетенське, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Білозерка, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівка, Придніпровське, Садове, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Іванівка, Тягинка, Львове, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам’янка, Козацьке, Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Червоний Маяк, Новокаїри, Республіканець, Милове, Качкарівка, Саблуківка, Дудчани, Гаврилівка, Михайлівка, Золота Балка та Осокорівка.

"На жаль, днями через ворожий удар по Бериславу загинули двоє громадян Франції, волонтерів організації HEKS EPER. Троє їхніх співгромадян та українець – поранені. У воєнний час ніхто не може гарантувати безпеку, але ми маємо чітко фіксувати перебування людей у місцях активних бойових дій", - наголосив перший заступник начальника Херсонської ОВА, заступник голови Ради оборони Херсонщини Дмитро Бутрій. 

Також під час засіданні обговорили хід мобілізаційної кампанії й вирішили створити обласну військово-лікарську комісію із залученням спеціалістів обласного медзакладу.

  • Нагадаємо, 1 грудня під час російського обстрілу Берислава загинули двоє французьких волонтерів, ще троє іноземців та український активіст дістали поранення.
  • 5 лютого, посла Росії у Франції Олексія Мєшкова викликали до міністерства закордонних справ цієї країни через загибель двох громадян під час російських ударів в Україні.
Теги:
Україна
Франція
волонтери
Херсонщина
волонтери і війна
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