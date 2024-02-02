Макрон засудив удар РФ по Бериславу, внаслідок якого загинули французькі волонтери
1 грудня під час російського обстрілу Берислава загинули двоє французьких волонтерів, ще троє іноземців та український активіст дістали поранення
Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.
"Через ворожий удар по Бериславу загинули та постраждали іноземні волонтери. Армія РФ вбила двох громадян Франції", - написав він.
Також, за його словами, ще троє іноземців дістали легкі травми, серед поранених також активіст українського представництва організації.
Президент Франції Еммануель Макрон назвав удар РФ боягузливим і негідним вчинком.
"Двоє французьких гуманітарників загинули в Україні внаслідок удару Росії. Боягузливий і негідний вчинок. Я думаю про їхніх поранених близьких і товаришів. Я висловлюю солідарність усім волонтерам, які віддані справі допомоги населенню", - наголосив він.
- Від прямого влучання ворожого снаряду в будинок загинув останній мешканець села Степок на Сумщині.
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