Від ворожого снаряду загинув останній житель села Степок на Сумщині
Від прямого влучання ворожого снаряду в будинок загинув останній мешканець села Степок на Сумщині
Про це повідомляє Суспільне.
Зазначається, що за словами сина загиблого, 60-річний Олександр Миколайович був останнім жителем села, адже всі інші люди евакуювалися.
"В середу, 24 січня, мої друзі поїхали подивитися, батька провідати. Так і побачили, що було пряме попадання. Я сам в шоці. Він не хотів виїжджати, там вже світла не було, гатили кожен день, ми йому генератор та акумулятор купили, і він там жив. Була в нього кобила, собака, кури. Снаряд потрапив прямо йому в кімнату, там кухню побило, сарай. Зараз чекаю на маму та сестру, щоб поховати батька", - розповів син загиблого Руслан.
Загибель чоловіка підтвердили у Краснопільській селищній раді.
"Інформація надійшла на цьому тижні. Це було пряме влучання в будинок. Орієнтовно загинув на минулих вихідних, можливо це був понеділок до кінця ще невідомо", - сказала Ірина Юхта, секретарка Краснопільської селищної ради.
Село Степок знаходиться неподалік від кордону з Росією поруч з гуманітарним переходом "Покровка-Колотилівка".
- 18 травня стало відомо, що у Стельмахівці Луганської області залишився один-єдиний житель, який поки що відмовляється від евакуації, іншим п’ятьом допомогли виїхати.
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