Від ворожого снаряду загинув останній житель села Степок на Сумщині

Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що за словами сина загиблого, 60-річний Олександр Миколайович був останнім жителем села, адже всі інші люди евакуювалися.

"В середу, 24 січня, мої друзі поїхали подивитися, батька провідати. Так і побачили, що було пряме попадання. Я сам в шоці. Він не хотів виїжджати, там вже світла не було, гатили кожен день, ми йому генератор та акумулятор купили, і він там жив. Була в нього кобила, собака, кури. Снаряд потрапив прямо йому в кімнату, там кухню побило, сарай. Зараз чекаю на маму та сестру, щоб поховати батька", - розповів син загиблого Руслан.

Загибель чоловіка підтвердили у Краснопільській селищній раді.

"Інформація надійшла на цьому тижні. Це було пряме влучання в будинок. Орієнтовно загинув на минулих вихідних, можливо це був понеділок до кінця ще невідомо", - сказала Ірина Юхта, секретарка Краснопільської селищної ради.

Село Степок знаходиться неподалік від кордону з Росією поруч з гуманітарним переходом "Покровка-Колотилівка".