Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

У звільнених населених пунктах Коломийчиської громади наразі проживає по декілька осіб, щоразу їх вмовляють убезпечити себе, – наголосив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Вони перебувають під щоденними обстрілами. Але, до прикладу, зі Стельмахівки протягом останніх тижнів виїжджати не хотів ніхто – люди майже весь час проводили у підвалах. Втім, на початку тижня нам вдалося вмовити евакуюватися чоловіка, а вчора – ще чотирьох місцевих жителів, серед яких одна людина з інвалідністю. Вони вже у безпеці – розселенням та забезпеченням всім необхідним займається Коломийчиська військова адміністрація", – зазначив Артем Лисогор.

За його словами, у Стельмахівці, де до війни проживало понад 500 осіб, залишився лише один чоловік, який поки відмовляється виїжджати.

Як ідеться в повідомленні, Стельмахівку минулої доби росіяни знов обстріляли. Також ворог намагався атакувати поблизу сусіднього Новоселівського, яке спорожніло декілька місяців тому. Крім того, війська РФ спробували наступати в районі Невського, завдав авіаційних ударів неподалік Діброви та Білогорівки.

Вогонь артилерії російські війська спрямували в бік Макіївки, Невського, Білогорівки та Діброви.

“Ми усіляко підтримуємо людей, які там проживають. Попри небезпеку, співробітникам поліції Луганщини вчора вдалося доставити чергові 500 буханок хліба до населених пунктів Красноріченської громади. Також адресно розвезена гуманітарна допомога до кожного з сіл, де ще є жителі”, – додав Лисогор.