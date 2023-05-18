У Стельмахівці на Луганщині лишився останній житель, він відмовляється виїжджати
У Стельмахівці Луганської області залишився один-єдиний житель, який поки що відмовляється від евакуації, іншим п’ятьом допомогли виїхати протягом останніх трьох днів
Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.
У звільнених населених пунктах Коломийчиської громади наразі проживає по декілька осіб, щоразу їх вмовляють убезпечити себе, – наголосив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.
"Вони перебувають під щоденними обстрілами. Але, до прикладу, зі Стельмахівки протягом останніх тижнів виїжджати не хотів ніхто – люди майже весь час проводили у підвалах. Втім, на початку тижня нам вдалося вмовити евакуюватися чоловіка, а вчора – ще чотирьох місцевих жителів, серед яких одна людина з інвалідністю. Вони вже у безпеці – розселенням та забезпеченням всім необхідним займається Коломийчиська військова адміністрація", – зазначив Артем Лисогор.
За його словами, у Стельмахівці, де до війни проживало понад 500 осіб, залишився лише один чоловік, який поки відмовляється виїжджати.
Як ідеться в повідомленні, Стельмахівку минулої доби росіяни знов обстріляли. Також ворог намагався атакувати поблизу сусіднього Новоселівського, яке спорожніло декілька місяців тому. Крім того, війська РФ спробували наступати в районі Невського, завдав авіаційних ударів неподалік Діброви та Білогорівки.
Вогонь артилерії російські війська спрямували в бік Макіївки, Невського, Білогорівки та Діброви.
“Ми усіляко підтримуємо людей, які там проживають. Попри небезпеку, співробітникам поліції Луганщини вчора вдалося доставити чергові 500 буханок хліба до населених пунктів Красноріченської громади. Також адресно розвезена гуманітарна допомога до кожного з сіл, де ще є жителі”, – додав Лисогор.
- Голова військової адміністрації Сєверодонецького району Роман Власенко повідомив, що на Луганщині ворог вже втратив тилові позиції. Окупанти пересувають військову техніку по тилах. Ворог у пошуку нових можливостей щодо формування позицій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.15
Купівля 37.15Продаж 37.68
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.08
- Актуальне
- Важливе