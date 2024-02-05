Вбивство французьких волонтерів у Бериславі: МЗС Франції викликає на килим посла РФ

Про це повідомляє французький канал BFMTV з посиланням на дипломатичне джерело.

Зазначається, що у французькому міністерстві збираються знову засудити російські удари, в результаті яких минулого тижня в Україні загинули двоє французьких гуманітарних працівників.

За даними джерела, Париж також засудить відновлення дезінформації, спрямованої проти Франції. Кілька днів до цього міністерство збройних сил Франції виявило "скоординований маневр Росії" з розповсюдження неправдивої інформації, що стосується країни.

Повідомляється, що напруженість у відносинах між Францією і Росією зросла останнім часом, коли Москва звинуватила Францію у "мілітаристському божевіллі" після оголошень про нові поставки зброї Києву.

Франція також очікує, що стане мішенню для нової хвилі російської дезінформації, в той час як у лютому очікується візит президента Емманюеля Макрона в Україну.