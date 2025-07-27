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Дрони атакували електропідстанцію у Волгоградській області РФ біля залізниці

Світлана Кравченко
27 липня, 2025 неділя
08:36
Війна з Росією

Уночі неділі, 27 липня, безпілотники атакували електропідстанцію поблизу залізниці в селищі Октябрьський Волгоградської області Росії

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Про це повідомив губернатор російського регіону Андрій Бочаров.

За його словами, сили протиповітряної оборони "спрацювали штатно" і нібито знищили всі ворожі безпілотники, які летіли на об'єкти у Волгоградській області.

"Підрозділи ППО міністерства оборони Росії відпрацьовують штатно. Постраждалих немає. Внаслідок падіння уламків дронів порушено електроживлення в контактній мережі залізниці в Жовтневому районі", - заявив Бочаров.

За словами чиновника, наразі на місці події працюють фахівці оперативних та ремонтних служб. Ведеться уточнення характеру пошкоджень та ліквідація наслідків інциденту.

Місцеві мешканці повідомляють, що після атаки на електропідстанцію спалахнула пожежа. У соцмережах з’явилися кадри з місця інциденту. За цими кадрами, ймовірно, йдеться саме про об'єкт, що забезпечує електрикою залізничні шляхи.

На кадрах видно великі клуби чорного диму, що здіймаються у нічне небо.

Також телеграм-канал Exilenova+ пише, що це частина "системної роботи з виведення з ладу залізничної логістики", яку використовує армія РФ для перекидання військ.

  • Водночас вночі 27 липня російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники. Станом на ранок наслідки атаки фіксують на Сумщині, Дніпровщині та у Харкові.
Теги:
Новини
Росія
безпілотник
Енергетика
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