Дрони ГУР уразили нафтокомбінат "Атлас" у Ростовській області, він забезпечував окупантів на Донеччині та Луганщині, - ЗМІ

Про це повідомляють "Українська правда", "РБК-Україна", "Суспільне" та "Громадське" із посиланням на власні джерела у спецслужбі.

Зазначається, що дрони ГУР уразили склад паливно-мастильних матеріалів на території Комбінату "Атлас" Управління Федеральної агенції державних резервів РФ в Ростовській області, який знаходиться в населеному пункті Каменск - Шахтинский.

Він забезпечує постачання ПММ в інтересах військових частин та підрозділів РФ, які дислокуються на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

"Ураження об'єкта відбулося за допомогою 15 безпілотників типу Obsidian проєкту Nayan", - йдеться у повідомленні.