Дрони ГУР уразили нафтокомбінат "Атлас" у Ростовській області, він забезпечував окупантів на Донеччині та Луганщині, - ЗМІ
Безпілотники Головного управління розвідки атакували нафтокомбінат "Атлас" у Ростовській області РФ. Туди влучили щонайменше 15 БПЛА
Про це повідомляють "Українська правда", "РБК-Україна", "Суспільне" та "Громадське" із посиланням на власні джерела у спецслужбі.
Зазначається, що дрони ГУР уразили склад паливно-мастильних матеріалів на території Комбінату "Атлас" Управління Федеральної агенції державних резервів РФ в Ростовській області, який знаходиться в населеному пункті Каменск - Шахтинский.
Він забезпечує постачання ПММ в інтересах військових частин та підрозділів РФ, які дислокуються на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
"Ураження об'єкта відбулося за допомогою 15 безпілотників типу Obsidian проєкту Nayan", - йдеться у повідомленні.
- Українські війська вночі 3 серпня завдали удару по аеродрому "Морозовськ", а також атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів у трьох регіонах РФ.
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