Дуда проситиме не бити по росіянах, коли ті відступатимуть з України. Зеленський відповів
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що зателефонує президенту України із проханням не атакувати росіян, якщо вони вирішать піти з України. Зеленський відповів, що у нього може бути "зайнято"
Про це Дуда сказав 24 серпня на пресконференції у Києві, передає Європейська правда.
"Якщо хтось на когось нападає, то мусить брати до уваги, що сам буде побитий. Але якщо буде так, що росіяни зроблять те, що повинні зробити, тобто повернуться додому, і російські війська будуть виходити з України і українські війська будуть їх атакувати, то я перший візьмусь за телефон, задзвоню до Володимира Зеленського і скажу: не бомбардуйте їх, коли вони ідуть геть", - сказав президент Польщі.
"А якщо буде зайнято?" - іронічно відповів йому Зеленський. Дуда своєю чергою наголосив, що дзвонитиме доки не додзвониться.
Водночас він додав, що допоки Росія атакує Україну на війні, яку сама розпочала, то мусить брати до уваги, що "той, хто мечем воює, від меча гине".
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що День Незалежності України - день незалежності всіх держав Центральної Європи й наголосив на підтримці Варшавою Києва.
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