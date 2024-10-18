Думаю, це чергова ІПСО, запущена Кремлем: ексголова СБУ Наливайченко про участь КНДР у війні РФ проти України

Про це він розповів в етері Еспресо.

"З того, що мені відомо, південнокорейські спецслужби підтверджують, але не 11 тис., а меншу кількість передислокованих північнокорейських військових на Далекій Схід, де вони проходять навчання. Я думаю, що це все запущено Путіним і Кремлем як чергове ІПСО, як така чергова пропаганда: "Дивіться, з нами тепер ще і Північна Корея!". Який сенс КНДР від цього на полі бою? Вони будуть знищені українською артилерією та дронами, якщо сунуться", - підкреслив Валентин Наливайченко.

За його словами, це Путін демонструє світові, насамперед антипутінській коаліції, що він і хуситам дає зброю, і Ірану, і сирійським бойовикам, і "Хезболлі". Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу два дні тому вже підтвердив, що сучасна російська зброя є у "Хезболли" разом з російськими інструкторами. А тепер ще Північна Корея.

"Це як міжнародний терорист розповзається своїми щупальцями все далі й далі. А це означає, що має бути більш жорстка реакція світу. Не уникнуть ні США, ні ЄС додаткових санкцій. Коли купується у РФ газ та нафта, ось що робить Путін за ваші гроші, які сплачуєте сотнями мільярдів за російські газ та нафту. Путін фінансує міжнародний тероризм, всі диктатори на його гаманці. Ось реальні наслідки", - резюмував ексголова СБУ.