Два літаки МіГ-31, Су-27 і МіГ-29: Згурець розповів про уражені в Бельбеку об'єкти РФ

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні вночі відбулося декілька атак на російські енергетичні й військові об'єкти повітряними й морськими дронами. Якщо говорити про Туапсе, то це був дрон під назвою "Лютий". Ця розробка має дальність в межах 1000 км. Бачимо, що дрон влучно потрапляє у НПЗ в Туапсе. Це говорить про те, що ці об'єкти залишаються пріоритетними для ЗСУ", - наголосив Згурець.

За словами військового експерта, окрім Туапсе, сьогодні ще були й інші атаки на російські об'єкти.

"Була атака на порт у Новоросійську й базу, де так само використовувалися українські дрони. Також була атака на Севастополь, на Севастопольку бухту, на Балаклаву, де діяли повітряні й морські українські дрони. Ймовірно, було завдано удару по Балаклавській ТЕЦ, яка забезпечує світлом окупантів. Також у Севастопольській бухті діяли українські морські дрони. Що говорить про те, що ці дії є комплексними й спираються на технологічні рішення з використанням безпілотних систем", - зауважив Згурець.

Військовий експерт також додав, що вже відомі результати ударів ATACMS по летовищу в Бельбеку.

"Вже є супутникові знімки, які говорять про те, що впродовж двох атак, у ніч з 14 на 15 та з 15 на 16 травня, ракетами ATACMS було завдано ударів по Бельбеку. Вже є підтверджені дані про знищення щонайменше двох літаків МіГ-31, ураження Су-27, ймовірно МіГ-29, а також база збереження, яка була на цьому летовищі в Бельбеку", - пояснив Згурець.

У ніч з 16 на 17 травня ударні безпілотники атакували тимчасово окупований Крим. Унаслідок цього у Севастополі є відключення електроенергії.

У ніч проти 17 травня у Новоросійську Краснодарського краю РФ пролунали вибухи. Унаслідок цього нібито є влучання у порт та Туапсинський нафтопереробний завод.



