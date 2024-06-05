Два "панцирі", пункти управління, артустановки: Плетенчук про свіжі втрати ворога на південному напрямку

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На Оріхівському напрямку відбулося 11 штурмів, ситуація дуже складна. Тому що серйозно прострілюються об'єкти. Відповідно, складно забезпечувати й евакуйовувати, але наші військовослужбовці позиції там тримають. Так само й на Кринках, там було три спроби штурмів вчора з боку росіян. Кринок вже немає, як немає й споруд, за які можна зачепитися. Але українські морпіхи тримають позиції у Кринках", - наголосив Плетенчук.

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня також додав, що вчора, 4 червня, росіяни втратили чергову роту.

"Понад 150 солдатів, з них третина є загиблими. Серед цікавого - це втрата вчора двох "панцирів" у нашій операційній зоні. Ще кілька днів тому було знищено "сонцепьок". На нашому напрямку два дні поспіль росіяни втрачали по 10 артустановок. Не менш цікавими є втрати пунктів управління, пунктів управління БПЛА, польових складів ворога", - зазначив Плетенчук.