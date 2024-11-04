Дві бригади ЗСУ закликали військових у СЗЧ повернутися на фронт
53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха та 47-ма окрема механізована бригада закликали військових, які самовільно залишили свої частини, повернутися на фронт
Про це йдеться на сторінках бригад у facebook.
"47-ма окрема механізована бригада розуміє, що є різні причини такого вчинку. Хтось втомився та скучив за рідним, інші — не знайшли місця у своїй бригаді за тим фахом, який надали. Ми ж готові запропонувати тобі гідні умови з сучасним підходом. Наша ціль — надати можливість кожному бійцю повернутися в стрій та реалізувати себе", - інформує 47-ма бригада.
Водночас у 53-й бригаді наголосили, що "готові підтримати тих, хто хоче виправити помилки минулого".
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"Для кожного військовослужбовця, який раніше самовільно залишив частину, зараз відкриті двері для повернення. У нас одна країна, одна мета, і перемогти ми зможемо тільки разом. Важливо, щоб кожен, хто готовий захищати нашу землю, міг приєднатися до спільної справи, незалежно від минулих рішень", - йдеться в повідомленні.
- Українські суди в жовтні ухвалили близько 100 рішень не увʼязнювати військових, які вперше самовільно залишили частини, а дозволити їм повернутися на службу.
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