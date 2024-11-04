Дві бригади ЗСУ закликали військових у СЗЧ повернутися на фронт

Про це йдеться на сторінках бригад у facebook.

"47-ма окрема механізована бригада розуміє, що є різні причини такого вчинку. Хтось втомився та скучив за рідним, інші — не знайшли місця у своїй бригаді за тим фахом, який надали. Ми ж готові запропонувати тобі гідні умови з сучасним підходом. Наша ціль — надати можливість кожному бійцю повернутися в стрій та реалізувати себе", - інформує 47-ма бригада.

Водночас у 53-й бригаді наголосили, що "готові підтримати тих, хто хоче виправити помилки минулого".

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"Для кожного військовослужбовця, який раніше самовільно залишив частину, зараз відкриті двері для повернення. У нас одна країна, одна мета, і перемогти ми зможемо тільки разом. Важливо, щоб кожен, хто готовий захищати нашу землю, міг приєднатися до спільної справи, незалежно від минулих рішень", - йдеться в повідомленні.