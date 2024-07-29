Двоє вбивць, один викрадач людини: у РФ з полігону втекли 9 ув'язнених, які підписали контракти з міноборони, - ЗМІ

Про це пише російськомовне бюро Радіо Свобода з посиланням на видання "Пепел".

ЗМІ опублікувало орієнтування, яке надійшло до місцевих відділень поліції. Згідно з ним утікачів звати Едуард Арутунян, Ігор Болонін, Павло Мігунов, Денис Мустяков, Роман Сер, Микола Багров, Олексій Грязютін, Олександр Іванов та Олександр Касаткін.

Зазначається, що двоє з них відбували покарання в колоніях за вбивства, двоє – за завдання тяжких тілесних ушкоджень, ще один ув'язнений – за викрадення людини.

За даними видання, контрактники після вступу на службу "не пройшли випробувального терміну". Шестеро самовільно залишили полігон 26 липня, ще троє змогли це зробити наступного дня. Чи є зброя в тих, що втекли, - в орієнтуванні не уточнюється.

Окремо видання "Попіл" повідомляє, що з однієї з військових частин, які розташовані на території України, втік інструктор загону "Шторм Z", який складається переважно з російських в'язнів.

Раніше інструктор Євген Зарубін записав відео про великі втрати загону в бою біля міста Вовчанськ Харківської області. За його словами, він зміг вивести звідти лише дві третини підрозділу, яким командував. Пізніше Зарубіна змусили записати спростування.