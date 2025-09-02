Є декілька причин, чому Путін знову витягнув Януковича, - Рибачук
Однією із причин появи Януковича з тезами про вступ до ЄС – Путін під час свого візиту до Китаю ще раз натякнув на переворот в Україні, показавши "легітимного президента"
Про це в етері Еспресо розповів політик Олег Рибачук, голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій, віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005).
"Ми пам’ятаємо, що вже привозили Януковича і тримали десь у Мінську у 2022 році, бо за три дні мали взяти Київ. Росіяни везли з собою парадну форму, у них був сценарій параду перемоги у Києві і Янукович міг би повернутися на свої "легітимне місце". Одна з причин, чому Путін витягнув Януковича, - ще раз натякнути, що був переворот, а президент – ось він, живий і здоровий: нові зуби, американська посмішка, відмасажоване обличчя", - прокоментував Рибачук.
На його думку, ще одна важлива теза для Путіна - погроза, яку озвучив Янукович, що він розумів важливість вступу до ЄС. А Путін був не проти і дозволяє українцям рухатися до Європи, але ніколи не допустить приєднання до НАТО.
"А тут ще Янукович, "легітимний президент", каже, що розумів неможливість вступу до НАТО, бо це була б громадянська війна. Ми вже чотири роки є свідками "громадянської війни", але в Україні воюють не громадяни України. Тому це був сигнал – ще раз показати Заходу і підняти цю тезу, що спроба приєднати Україну або, як вони кажуть, "затягнути Україну в НАТО" – абсолютно неприпустима. І це мала бути ще одна із причин появи Януковича", - зауважив політик.
- 1 вересня колишній президент України, що втік до Росії, Віктор Янукович вперше з 2019 року виступив перед росЗМІ та заявив, що "рухав уперед вступ України до ЄС".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.59
- EUR Купівля 47.91Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе