Є декілька причин, чому Путін знову витягнув Януковича, - Рибачук

Про це в етері Еспресо розповів політик Олег Рибачук, голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій, віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005).

"Ми пам’ятаємо, що вже привозили Януковича і тримали десь у Мінську у 2022 році, бо за три дні мали взяти Київ. Росіяни везли з собою парадну форму, у них був сценарій параду перемоги у Києві і Янукович міг би повернутися на свої "легітимне місце". Одна з причин, чому Путін витягнув Януковича, - ще раз натякнути, що був переворот, а президент – ось він, живий і здоровий: нові зуби, американська посмішка, відмасажоване обличчя", - прокоментував Рибачук.

На його думку, ще одна важлива теза для Путіна - погроза, яку озвучив Янукович, що він розумів важливість вступу до ЄС. А Путін був не проти і дозволяє українцям рухатися до Європи, але ніколи не допустить приєднання до НАТО.

"А тут ще Янукович, "легітимний президент", каже, що розумів неможливість вступу до НАТО, бо це була б громадянська війна. Ми вже чотири роки є свідками "громадянської війни", але в Україні воюють не громадяни України. Тому це був сигнал – ще раз показати Заходу і підняти цю тезу, що спроба приєднати Україну або, як вони кажуть, "затягнути Україну в НАТО" – абсолютно неприпустима. І це мала бути ще одна із причин появи Януковича", - зауважив політик.