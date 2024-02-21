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Війна з Росією: хроніка
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"Є хороші результати щодо військових літаків РФ". Зеленський про знищення 7 ворожих "сушок" впродовж тижня

21 лютого, 2024 середа
20:49
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що одне з головних завдань для держави цьогоріч - повітряний захист, відзначивши знищення 7 російських "сушок" впродовж тижня

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Хочу подякувати нашим Повітряним силам, кожному, хто захищає наше небо. Є хороші результати щодо російських військових літаків. Сім бойових літаків – російських "сушок" – за тиждень. Одне з головних завдань цього року для нашої держави – якраз захист неба й наших фронтових позицій від російських авіаційних і ракетних ударів", - наголосив Зеленський.

Також президент розповів про підготовку нових безпекових угод із союзниками. За його словами, вони передбачають оборонну підтримку українських захисників, "цілком конкретні" фінансові гарантії та політичну взаємодію - вона наближає Україну та її суспільство "до більших можливостей, до більшої взаємодії зі світом, до більшої сили".

  • 19 лютого російські війська запустили для удару по Україні "шахеди". Усі чотири безпілотники вдалося знищити українським силам ППО.
Теги:
Україна
Росія
Володимир Зеленський
російська армія
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