"Є хороші результати щодо військових літаків РФ". Зеленський про знищення 7 ворожих "сушок" впродовж тижня

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Хочу подякувати нашим Повітряним силам, кожному, хто захищає наше небо. Є хороші результати щодо російських військових літаків. Сім бойових літаків – російських "сушок" – за тиждень. Одне з головних завдань цього року для нашої держави – якраз захист неба й наших фронтових позицій від російських авіаційних і ракетних ударів", - наголосив Зеленський.

Також президент розповів про підготовку нових безпекових угод із союзниками. За його словами, вони передбачають оборонну підтримку українських захисників, "цілком конкретні" фінансові гарантії та політичну взаємодію - вона наближає Україну та її суспільство "до більших можливостей, до більшої взаємодії зі світом, до більшої сили".