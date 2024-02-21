"Є хороші результати щодо військових літаків РФ". Зеленський про знищення 7 ворожих "сушок" впродовж тижня
Президент України Володимир Зеленський розповів, що одне з головних завдань для держави цьогоріч - повітряний захист, відзначивши знищення 7 російських "сушок" впродовж тижня
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
"Хочу подякувати нашим Повітряним силам, кожному, хто захищає наше небо. Є хороші результати щодо російських військових літаків. Сім бойових літаків – російських "сушок" – за тиждень. Одне з головних завдань цього року для нашої держави – якраз захист неба й наших фронтових позицій від російських авіаційних і ракетних ударів", - наголосив Зеленський.
Також президент розповів про підготовку нових безпекових угод із союзниками. За його словами, вони передбачають оборонну підтримку українських захисників, "цілком конкретні" фінансові гарантії та політичну взаємодію - вона наближає Україну та її суспільство "до більших можливостей, до більшої взаємодії зі світом, до більшої сили".
- 19 лютого російські війська запустили для удару по Україні "шахеди". Усі чотири безпілотники вдалося знищити українським силам ППО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.38 Купівля 38.38Продаж 38.91
- EUR Купівля 41.39Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе