"Є кілька різних розмов": Зеленський спростував існування 12-пунктового плану про завершення війни
Президент Володимир Зеленський 3 листопада спростував інформацію про існування узгодженого плану щодо завершення війни з 12 пунктів
Про це він сказав на брифінгу, цитує Укрінформ.
"Наша позиція наступна: зараз є консультації серед радників, є кілька різних розмов, жодного плану чіткого на столі поки що готового немає", – пояснив Зеленський.
Президент наголосив, що не бачив напрацьованого плану з 12 пунктів. За його словами, існують "різні європейські мислення і пропозиції щодо мирного врегулювання".
Також він підкреслив: будь-які опрацювання щодо мирного врегулювання повинні обговорюватися за участі США, оскільки без їхньої підтримки неможливо перейти до дипломатичного етапу.
"Дивно чути про те, що Росія за столом перемовин, адже наразі жоден європейський лідер чи президент США не може змусити Росію сісти за стіл переговорів", – додав Зеленський.
- Bloomberg писав: Україна разом з європейськими партнерами працює над 12-пунктною угодою, щодо завершення війни, яка передбачає збереження поточних ліній фронту.
