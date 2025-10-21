Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Україна та Європа розробляють 12-пунктову угоду щодо завершення війни, - Bloomberg

Марія Музиченко
21 жовтня, 2025 вiвторок
20:09
Україна разом з європейськими партнерами працює над 12-пунктною угодою, щодо завершення війни, яка передбачає збереження поточних ліній фронту

Про це повідомляє Bloomberg.

Україна та Європа працюють над угодою, що складається з 12 пунктів, щодо завершення війни, яка пропонує припинення бойових дій вздовж лінії фронту.

За словами джерел, за реалізацією угоди стежитиме мирна рада на чолі з американським президентом Дональдом Трампом.

Окрім припинення бойових дій угода передбачає повернення всіх депортованих українських дітей й обміни полоненими. Також Україна в рамках угоди отримає гарантії безпеки, фінансування для повоєнного відновлення та швидкий шлях до вступу в ЄС.

Зазначається, що проти РФ поступово зніматимуться санкції, проте близько $300 мільярдів заморожених активів її центрального банку буде повернуто лише за умови, що Москва погодиться фінансово долучитися до відбудови України. У разі повторної агресії обмеження автоматично відновляться.

Наступним етапом мають розпочатися переговори між Москвою та Києвом щодо управління окупованими територіями.

Як наголосили джерела, план ще перебуває на стадії доопрацювання, і його положення можуть змінитися. Крім того, ініціатива потребує схвалення з боку США. Очікується, що цього тижня європейські посадовці можуть прибути до Вашингтона для подальших консультацій.

Що передувало

6 жовтня Трамп спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним та запросив його на зустріч до Будапешту, той попередньо погодився.

17 жовтня Білому домі у п’ятницю відбулася зустріч президентів України та США, ключовим питанням перемовин стали засоби тиску на Росію для досягнення миру.

Проте очікуваної домовленості про надання Україні американських далекобійних ракет "Томагавк" на зустрічі у Вашингтоні не було досягнуто. Як наголосив Трамп, спершу він знову хотів би поспілкуватися з Путіним.

На додачу Трамп запропонував обом сторонам військового конфлікту зупинити бойові дії по нинішній лінії фронту.

У підсумку газети The Wall Street Journal, El Pais, Der Spiegel, Axios та телеканал CNN попередньо оцінили наслідки останніх перемовин Зеленського з Трампом як негативні та небажані для України.

З огляду на це, очільники німецького та польського урядів Фрідріх Мерц і Дональд Туск запевнили Україну в незмінності підтримки з боку Європи, а британський прем'єр Кір Стармер порекомендував членам Коаліції охочих спільно зі США розробити план врегулювання російсько-української війни по аналогії з 20-пунктним планом Трампа відносно Ізраїля та Сектора Гази.

18 жовтня газета The Washington Post повідомляла, що під час телефонної розмови з президентом Дональдом Трампом Володимир Путін висунув вимогу про передачу йому повного контролю над Донецькою областю як умову для припинення війни.

