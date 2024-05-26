"Є лише один": Повітряні сили наголосили на потребі більшої кількості комплексів для збиття "кинджалів"

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти класично цілили по критичній, енергетичній інфраструктурі та військових об'єктах.

Євлаш розповів, що комбіновані атаки російських військ "відбуваються за класичною схемою".

"Вони намагаються запускати спочатку "шахеди", пізніше застосовують уже більш серйозну зброю. Відбулися пуски з території Саратовської області їхніх ракет стратегічних бомбардувальників Х-101, Х-555, потім паралельно вдарили "кинджалами" з території Тамбовської області", - зазначив речник.

Він підкреслив, що Сили оборони, мобільні вогневі групи, Повітряні сили ЗСУ дуже добре відпрацювали цієї ночі та знищили майже всі цілі, а саме 12 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555 та 31 безпілотний ударний літальний апарат типу Shahed.

"На жаль, аеробалістичні ракети "Кинджал" є складними у збитті і лише один комплекс, який вже неодноразово показував себе у дії, ефективно може протистояти їм. Ми потребуємо більше таких комплексів, аби захистити нашу цивільну інфраструктуру", - наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Євлаш зауважив, що російські військові змушені накопичувати ракети та планувати свої удари, а останнім часом вони застосовують зенітні ракетні комплекси С-300 для того, щоб бити по прифронтових територіях.

"Ми бачили вчорашній жахливий удар по одному з торговельних центрів на Харківщині, внаслідок чого загинули мирні цивільні люди", - нагадав він.