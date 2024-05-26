Нічна атака РФ по Україні: сили ППО знищили 12 з 14 російських ракет і 31 "шахед"
Уночі неділі, 26 травня, російські окупанти спрямували для атаки по Україні 14 ракет повітряного базування та понад три десятки ударних БПЛА. Оборонцям неба вдалося знищити майже усі ворожі цілі
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зокрема, цієї ночі росіяни випустили по Україні:
- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської області РФ);
- 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ);
- 31 ударний БПЛА Shahed-131/136 (пуски – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ у Росії і мис Чауда в окупованому Криму).
У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 31 ударний БПЛА Shahed-131/136.
Повітряні цілі знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.
- Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти вдарили по житловому будинку у місті Жмеринка Вінницької області, унаслідок чого постраждали щонайменше троє людей.
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