Є ознаки, що ворог видихається, - майор запасу НГУ Гетьман
Олексій Гетьман, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни, вважає, що до кінця вересня або до перших чисел жовтня наступальний ресурс противника вичерпається
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Є ознаки, що ворог видихається. Про це можна сказати навіть без певних ознак, бо це технологічні моменти. Не може будь-яка армія продовжувати довготривалі наступальні дії, рік чи півтора. Це не через те, що якась армія гарна і може це роботи, а інша – погана, бо наступ готується технологічно. Думаю, до кінця вересня вичерпається наступальний ресурс противника або, можливо, до якихось перших чисел жовтня. Росіяни готувалися до цього наступу приблизно пів року ", - зазначив Олексій Гетьман.
За його словами, коли йде підготовка, то це не купа людей з технікою, які зібралися у наступ, а триває ретельна підготовка: як має працювати логістика, яка взаємодія, яка система звязку, як хто і куди рухається – це все серйозна підготовка
"Тому вичерпується саме технологічна можливість, а не кількість військових. Неправильно рахувати – якщо додали людей, то вони далі можуть продовжувати. Ні, не можуть. Наступи так не робляться. Армія так наступати не може. Якщо вони просто будуть додавати людей і кидати їх, то тоді просто стоятимуть на одному місці. Повторю, наступ росіяни готували пів року, а те, що вони підготували, – ресурс, технологічний, не тільки людський, він вичерпується. Щодо ознак цього, то, по-перше, на деяких місцях ми робимо контрнаступальні дії, удари та контрудари, забираємо втрачені позиції. Не хай це 10-20 метрів, але є сам факт. А ті ділянки, де ворог наступав, якщо подивитися уважно, то вони звужуються. Тобто місця фронту, по яким робилися найпотужніші наступальні дії окупантів, звужуються, а це означає, що вони вичерпуються", - зазначив майор запасу НГУ.
Гетьман додав, що зменшення наступальних можливостей противника не означає, що він зупиниться, однак масивних, потужних дій не буде.
- 5 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби відбулося 180 бойових зіткнень. Найгарячішою ситуація залишалася на Покровському та Курахівському напрямках Донеччини.
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