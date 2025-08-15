Є речі, які дивують: Згурець про ураження на Каспії суховантажу з деталями для "шахедів"

Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Наші Сили безпілотних систем, Сили спеціальних операцій, з одного боку, проводять заходи, які знищують російські НПЗ. Протягом декількох тижнів було завдано ударів по щонайменше семи НПЗ у Росії, загалом уражено 20% від загальних потужностей, які РФ переробляє на рік. Звісно, це вплине на економічні спроможності країни-агресорки. Однак є і речі, які все-таки дивують. Зараз удари по російських НПЗ стали нормою, а сьогодні, 15 серпня, ССО підтвердили, що уразили "цивільний" суховантаж", - зауважив Сергій Згурець.

За його словами, цей суховантаж курсував та регулярно перевозив "шахеди" та бойові частини з Ірану до РФ, по Каспію до Волги. Наші ССО спромоглися знищити це судно на відстані приблизно у 850 км.

"У чому складність цього завдання? По-перше, суховантаж постійно переміщується, треба знати, де судно перебуває в той чи інший період доби, тобто розвідка має працювати надзвичайно ефективно, щоб дрони, які були запущені з України за 850 км, все-таки влучили у ціль. І це трапилося - суховантаж був знищений. Є відео, на якому видно, що це судно наполовину затонуло. А цей суховантаж має довжину приблизно 120 метрів, водотоннажність – 5 тис. тонн, це трохи менше за крейсер "Москва", який був знищений крилатими ракетами "Нептун". Але "Нептун" має головки самонаведення, які знайшли та знищили цей крейсер. А тут інтрига зберігається – яким чином наші дрони забезпечили процедуру наведення на суховантаж, знищивши і судно, і вантаж з "шахедами" та бойовими частинами", - прокоментував військовий експерт.

Згурець резюмував: ця історія є вкрай цікавою й означає, що потенціал наших дронів, які використовуються ССО, оновлюється та покращується. Напевно ми побачимо нові сторінки знищення ще складніших об’єктів углиб російської території.