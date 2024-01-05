"Є загроза повторення атак на критичну інфраструктуру": у Києві перевірять усі Пункти незламності

Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко.

"Останні масовані ракетні удари ще раз довели, що ворог не відмовився від своєї мети знищувати цивільне населення, тому існує реальна загроза повторення повітряних ударів, зокрема по об’єктах критичної інфраструктури", - висловився чиновник.

Він доручив перевірити всі Пункти незламності у Києві та за потреби доукомплектувати їх усім необхідним.

ДСНС, правоохоронці та районні державні адміністрації мають забезпечити роботу усіх Пунктів Незламності в цілодобовому режимі, перевірити готовність до забезпечення роботи закладів охорони здоров’я на випадок критичної ситуації, поінформувати містян про роботу і доступ до Пунктів Незламності на період погіршення погодних умов, а також перед морозами перевірити горища, технічні поверхи житлових будинків, усунути недоліки для недопущення замороження систем опалення будинків.

Попко нагадав, що у столиці створено понад 1 тис. Пунктів незламності. Знайти найближчий із них можна на інтерактивній мапі у застосунку "Дія".