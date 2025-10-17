Екскерівник ЦРУ Данненберг назвав два фактори, які можуть вплинути на успіх Україні у війні

Таку думку етері Еспресо висловив колишній керівник ЦРУ у Центрі боротьби з тероризмом, керівник Центру кібероперацій та інформаційних операцій Роберт Данненберг.

"За останні кілька місяців спроможність України завдавати ударів по енергетичних об’єктах на території Російської Федерації суттєво зросла. Від самого початку цієї війни Путін намагався приховати її від власного населення, створюючи ілюзію, що все відбувається за планом у межах так званої "спеціальної військової операції". Однак, коли для російського суспільства стає дедалі очевидніше, що війна досягає території самої Росії, чи то через вторгнення в Курську область, чи через удари в глибокому тилу, які впливають навіть на можливість пересічних росіян купувати пальне, ця реальність змінює сприйняття війни й саму динаміку конфлікту", - пояснив Данненберг.

Екскерівник ЦРУ вважає, що масштабні втрати та продовження ударів вглиб російської території має змусити російське населення усвідомити ціну агресії Путіна.

"Вважаю, що є два ключові фактори успіху України: перший — продовжувати завдавати значних втрат російським силам усередині України; другий - переносити боротьбу на територію Російської Федерації, щоб змусити російське суспільство усвідомити ціну агресії Путіна", - додав він.