Екскомандир взводу батальйону "Айдар" припустив, що Путін пообіцяв Закарпаття Орбану як вірному союзнику

Про це сказав колишній командир взводу батальйону 'Айдар" Євген Дикий в етері телеканалу "Еспресо".

"Питання щодо існування України сьогодні стоїть так само гостро, як у 2022 році. Наш ворог не змінив своїх цілей. Ціллю росіян залишається окупація всієї території України й повна ліквідація України як держави, а українців як нації. З приводу територій, судячи з низки ознак не виключаю, що Закарпатська область обіцяна Орбану як вірному союзнику. А всі інші українські території визначені росіянами як Федеральний округ. Наразі окупанти зняли маски, і прямим текстом говорять, що їхньою метою є остаточне розв'язання українського питання. І це вживається в тому сенсі, який свого часу запровадив Адольф Гітлер. Тобто росіяни вже не приховують, що прийшли для геноциду", - зауважив Дикий.

За словами колишнього командира взводу батальйону 'Айдар", ціль ворога не змінилась, але можливості змінилися. У 2022 році росіяни не вірили, що ми здатні на реальний опір. Потім ворог побачив в нас серйозного противника, і Росія розгорнулася на велику війну, провівши найбільшу мобілізацію з часів Другої світової війни, перевівши оборонку на роботу в три зміни.

"Ми ще можемо перемогти, ми ще не вичерпали свої можливості, а росіяни свої сточують і витрачають. Але для того, щоб перемогти ми маємо знову поводитися так само як у 2022 році. Тоді ми всі жили цією війною, і тоді ми почали перемагати, а в 2023 році ми розслабилися. Українцям потрібно поміняти своє ставлення до війни", - наголосив Дикий.