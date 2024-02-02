Екснардеп пояснив, чому держава не виділяє кошти на приватний сектор оборонпрому
На жаль, гроші на підготовку виробництва озброєння та військової техніки, які закладені в бюджет, приватним компаніям не виділяються
Про це розповів голова Всеукраїнського об'єднання роботодавців машинобудівників України, екснардеп Віталій Немілостівий в етері телеканалу "Еспресо".
"Кошти на приватний сектор оборонпрому не виділяються взагалі. Люди, які працюють в міністерстві, кажуть: "як тільки ми виділяємо гроші приватним компаніям, до нас приходять правоохоронці й усе повертається до того, з чого почалось. Проти нас, чиновників, порушують карні справи. Хоча немає жодного законодавчого обмеження, стосовно того, виділяти кошти державним чи приватним компаніям. Тому використання державних коштів неефективне", - повідомив він.
Керівник Укроборонпрому заявив, що у 2023 році зростання виробництва зброї відбулося на 62%.
"Він правду каже, але це зростання в державній частині, яка підпорядкована Укроборонпрому", - зауважив екснардеп.
"Ніхто не каже, що з цих 62% зростання, 90% відбулось за рахунок співвиконавців - приватних підприємств. Міністр каже про зростання на 300%, і він правду каже. Але все інше зростання - це приватний сектор. Міністерство виділяє кошти на підготовку виробництва тільки державному сектору, ось у чому неефективність. Тому ми запропонували, навіть підготували проєкт постанови ВРУ, щоб зобов'язали Кабмін пропорційно виділяти кошти в приватний сектор", - додав Немілостівий.
- 1 лютого уряд підтримав внесену міністром оборони Рустемом Умєровим постанову, яка пришвидшує запуск та розвиток виробництв боєприпасів в Україні.
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