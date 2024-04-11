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Головна Війна з Росією Екснардепка Войціцька назвала кроки, які слід здійснити в умовах дефіциту електропотужностей внаслідок ракетних ударів РФ
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Екснардепка Войціцька назвала кроки, які слід здійснити в умовах дефіциту електропотужностей внаслідок ракетних ударів РФ

11 квітня, 2024 четвер
19:28
Війна з Росією

Вікторія Войціцька, секретарка комітету ВР з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки та народна депутатка VIII скликання, зазначила, що одним з кроків має бути розподіл по Україні генерації за стратегією тисячі мурашників

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Маємо розділити перспективи та наслідки короткостроково, середньостроково та довгостроково. У короткостроковій перспективі станом на зараз ми втратили приблизно 80% маневрової потужності, тобто це ті підприємства, активи, які генерували електроенергію, щоб забезпечувати наші потреби у пікові навантаження з ранку та в вечорі. Тому у нас доволі значний дефіцит цих потужностей, що неминуче призведе до того, що у певних регіонах будуть обмежені постачання електроенергії. Це перше. А друге, ми маємо розуміти, що окрім атаки на Трипільську ТЕЦ були ще атаки на наші газосховища на заході України", - прокоментувала Вікторія Войціцька.

За її словами, цей енергетичний геноцид, який відбувається впродовж останніх 2 років, має на меті фактично позбавити Україну та українців можливості якось виживати.

"Терміново треба робити наступні кроки. Перше – маємо усвідомити, що нема сенсу відновлювати старі радянські великі об'єкти, в які влучає ворог. Маємо перейти до стратегії тисячі мурашників, де буде розподілена генерація по Україні. Наприклад, будуть встановлені потужності, що працюватимуть на газу, також будуть встановлені накопичувачі, щоб ми могли використовувати надлишки виробництва електроенергії. Безумовно, нам треба ППО, про що говорив президент. Я вважаю,  потрібно з нашими партнерами чітко говорити, щоб вони серйозно розглянули можливість забезпечити нам закриття неба з гуманітарною місією в рамках 100 км зони вздовж європейського кордону, де у нас розташовані фактично основні газосховища. Таким чином завдання – уберегти ці газосховища для нашого опалювального сезону, а також для європейських партнерів, які закачували газ для свого використання протягом зими. Відповідно, на сьогодні маємо говорити не тільки про енергетичну безпеку України, а і Європи", - підкреслила народна депутатка VIII скликання.

Войціцька зауважила, що всі ці заходи мають паралельно втілюватися. Треба говорити з партнерами, що нам потрібне відповідне обладнання, вартість якого близько $5 млрд, до речі, така сума якраз є на рахунках єврокліру від управління російськими грошима.

Теги:
Відео
Україна
газ
Європа
ППО
Економіка
ракетний удар
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