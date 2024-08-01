Експолонена Валерія Суботіна власними світлинами з "Оленівки" нагадала про умови утримання українських військовополонених
Колишня полонена Валерія Суботіна опублікувала фото з російського полону в Оленівці, аби нагадати про українських захисників, які понад два роки є полоненими РФ, та про умови, у яких вони перебувають
Про це вона написала у Facebook.
"Мені вперше шкода саму себе. Бо я бачу себе в неволі. Це тюрма на Оленівці. Всього кілька місяців полону і десятки разів, коли мене принижують, фотографують татуювання, роздягають для фото", - написала Суботіна.
Військовослужбовиця наголосила, що вона опублікувала світлини, аби українці подумали про захисників, які вже понад два роки у російському полоні, та азовців, яких немає в обмінах.
"Але ці фото тут, щоб ви подумали про тих, хто в полоні вже понад два роки. Щоб ви подумали про "Азов", якого немає в обмінах. І я не хочу чути, що для обмінів робиться все можливе. Якби азовці робили все можливе, ми б не вистояли в Маріуполі так довго. Ні. "Азов" робив неможливе, і ви робіть. Кожен. Все можливе і неможливе", - написала Суботіна.
Фото: Facebook Валерія Суботіна
Фото: Facebook Валерія Суботіна
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