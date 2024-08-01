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Експолонена Валерія Суботіна власними світлинами з "Оленівки" нагадала про умови утримання українських військовополонених

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Колишня полонена Валерія Суботіна опублікувала фото з російського полону в Оленівці, аби нагадати про українських захисників, які понад два роки є полоненими РФ, та про умови, у яких вони перебувають

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Про це вона написала у Facebook.

"Мені вперше шкода саму себе. Бо я бачу себе в неволі. Це тюрма на Оленівці. Всього кілька місяців полону і десятки разів, коли мене принижують, фотографують татуювання, роздягають для фото", - написала Суботіна.

Військовослужбовиця наголосила, що вона опублікувала світлини, аби українці подумали про захисників, які вже понад два роки у російському полоні, та азовців, яких немає в обмінах.

"Але ці фото тут, щоб ви подумали про тих, хто в полоні вже понад два роки. Щоб ви подумали про "Азов", якого немає в обмінах. І я не хочу чути, що для обмінів робиться все можливе. Якби азовці робили все можливе, ми б не вистояли в Маріуполі так довго. Ні. "Азов" робив неможливе, і ви робіть. Кожен. Все можливе і неможливе", - написала Суботіна.

Фото: Facebook Валерія Суботіна


Фото: Facebook Валерія Суботіна

  • 28 липня заступник командира полку спецпризначення "Азов" підполковник Нацгвардії Святослав Паламар на псевдо Калина від імені побратимів виступив з вимогами на адресу української влади.
  • 31 липня стало відомо, що у слідчому ізоляторі Ростова помер військовополонений український захисник Олександр Іщенко - він служив водієм у полку "Азов" та потрапив у російський полон в Маріуполі 2022 року. Загибель чоловіка підтвердила пресслужба "Азову".
Теги:
Суспільство
Україна
полонені
Азовсталь
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