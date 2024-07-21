Ексрадник Трампа Болтон: його поступки Путіну виявляться руйнівними для України та США

Про це дипломат сказав у коментарі CNN.

"Він (Трамп, - ред.) гадки не має, як він збирається домовитися про припинення цієї війни, за винятком того, як я думаю, що його відданість Володимиру Путіну призведе до поступок російській стороні, які будуть руйнівними для України", - зазначив Болтон.

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Він назвав "божевіллям" плани Трампа щодо встановлення миру в Україні та заявив, що США допомагають Києву у війні з РФ "не з милосердя".

"Ми допомагали Україні тому, що це в основі американської національної безпеки. Йдеться про жорсткі американські інтереси, яких ані Дональд Трамп, ані Джеймс Девід Венс, вочевидь, не розуміють", - додав Болтон.

На думку британського експрем'єра Бориса Джонсона, Трамп міг би допомогти Україні зупинити подальше просування російських військ, однак в такому разі йтиметься не про повернення до кордонів 1991 року, а про відновлення лінії розмежування станом на 24 лютого 2022 року. Таким чином, під контролем РФ залишаться Донецьк, Луганськ та Кримський півострів.



