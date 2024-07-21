Ексрадник Трампа Болтон: його поступки Путіну виявляться руйнівними для України та США
Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки у 2018-2019 роках, політик-республіканець та дипломат Джон Болтон застерігає щодо його імовірних поступок на користь російського диктатора Володимира Путіна, можливих в разі повторного обрання до Білого дому
Про це дипломат сказав у коментарі CNN.
"Він (Трамп, - ред.) гадки не має, як він збирається домовитися про припинення цієї війни, за винятком того, як я думаю, що його відданість Володимиру Путіну призведе до поступок російській стороні, які будуть руйнівними для України", - зазначив Болтон.
Читайте також: Олексій Панич. Трамп готовий купити мир
Він назвав "божевіллям" плани Трампа щодо встановлення миру в Україні та заявив, що США допомагають Києву у війні з РФ "не з милосердя".
"Ми допомагали Україні тому, що це в основі американської національної безпеки. Йдеться про жорсткі американські інтереси, яких ані Дональд Трамп, ані Джеймс Девід Венс, вочевидь, не розуміють", - додав Болтон.
- На думку британського експрем'єра Бориса Джонсона, Трамп міг би допомогти Україні зупинити подальше просування російських військ, однак в такому разі йтиметься не про повернення до кордонів 1991 року, а про відновлення лінії розмежування станом на 24 лютого 2022 року. Таким чином, під контролем РФ залишаться Донецьк, Луганськ та Кримський півострів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.35 Купівля 41.35Продаж 41.89
- EUR Купівля 45.07Продаж 45.82
- Актуальне
- Важливе