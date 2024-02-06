Ексзаступниця міністра оборони Маляр пояснила, чому влада не оприлюднює втрати України на війні з Росією

Про це вона заявила в інтерв'ю Еспресо.

Відповідаючи на питання, чи поділяє вона ідею лідера фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії, який намагається переконати Зеленського оприлюднити дані по втратах України в повномасштабній війні, Маляр зазначила, що спершу також не розуміла мотивів приховування цієї інформації від громадськості, доки їй не пояснили військові.

Вона наголосила, що питання приховування кількості українських втрат не стосується свободи слова чи доступу людей до інформації. Першопричиною цього є те, що "військові, плануючи свої операції, спираються в тому числі на інформацію про кількість боєздатних осіб у підрозділах противника".

"У них є межі, скільки відсотків уже небоєздатних, – і убиті, і поранені однаково небоєздатні для них. Коли йде бій або планується операція, вони рахують, скільки де яких підрозділів, і вони для себе по втратах рахують, на які ще задачі може бути направлений цей підрозділ", - пояснила ексзаступниця міністра оборони України, додавши, що знаючи умовну кількість втрат, ворог розраховує можливості підрозділу, на який планується напад.

Маляр зауважила, що Росія також приховує від нас кількість свої втрат. Однак, беручи до уваги те, що ми воюємо з росіянами й на інформаційному фронті, Україна оприлюднює їх цифри.

"Це наша війна з ними, - наголосила вона. - Але наші цифри військові просять не говорити, це державна таємниця, ось чому я це пояснюю".

Окрім цього, Маляр пояснила передумови випадку у 2022 році, коли головнокомандувач озвучив кількість українських втрат - 9 тисяч загиблих.

"У нас були громадські ініціативи, які вважали, що злочинна держава не хоче сказати, скільки людей загинуло. І вони почали збір інформації від родичів загиблих. Хоча цю інформацію в цілому після перемоги приховати не можна буде, тому що це виплати. І вони приблизно, організувавши цих родичів, плюс-мінус з нашими даними, вийшли на цифру - схожу", - зазначила вона.

Тоді, за словами Маляр, владі довелось оприлюднити кількість втрат, аби запобігти подібним випадкам надалі, оскільки це було б "дуже небезпечно для самих Збройних Сил"

"І вони прийняли рішення, що вони скажуть це, а потім суспільству пояснять, що ці цифри не варто оголошувати, чим це важливо для військових. І тоді ми провели інформаційну кампанію, як змогли, так і пояснили", - констатувала ексзаступниця міністра оборони України.