Ердоган вважає, що тристоронні переговори із Зеленським допоможуть припинити війну

Про це він написав у Х.

"Переговори, що відбулися на Алясці між президентом США Трампом і президентом Росії Путіним, надали нового імпульсу пошукам шляхів припинення війни між Росією та Україною", - зазначив Ердоган.

Він сподівається, що "цей новий процес, за участю президента України Володимира Зеленського, закладе основу для тривалого миру".

Ердоган наголосив, що Туреччина готова надати будь-яку допомогу для встановлення миру.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає". Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково із президентом Володимиром Зеленським та іншими. Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі. "Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп.



