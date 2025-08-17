Ердоган вважає, що тристоронні переговори із Зеленським допоможуть припинити війну
Президент Туреччини Реджеп Ердоган сподівається, що тристоронні переговори за участі президентів Зеленського, Трампа і Путіна закладуть основу для міцного миру
Про це він написав у Х.
"Переговори, що відбулися на Алясці між президентом США Трампом і президентом Росії Путіним, надали нового імпульсу пошукам шляхів припинення війни між Росією та Україною", - зазначив Ердоган.
Він сподівається, що "цей новий процес, за участю президента України Володимира Зеленського, закладе основу для тривалого миру".
Ердоган наголосив, що Туреччина готова надати будь-яку допомогу для встановлення миру.
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо
Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає".
Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково із президентом Володимиром Зеленським та іншими.
Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі.
"Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп.
