Єрмак поспілкувався з Рубіо напередодні зустрічі Зеленського з Трампом: подробиці
У суботу, 20 вересня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів розмову з держсекретарем США, виконувачем обов’язків радника американського президента з питань національної безпеки Марко Рубіо
Про це керівник ОП повідомив у telegram-каналі.
Андрій Єрмак напередодні зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Нью-Йорку провів розмову з Марко Рубіо.
Сторони обговорили підготовку гарантій безпеки для України та можливості посилення співпраці в оборонному, військовому та економічному секторах.
"Подякував американській стороні за послідовну й конструктивну підтримку, спрямовану на припинення російської війни проти України", - написав Єрмак.
Голова ОП разом із Марко Рубіо наголосили на важливості майбутніх переговорів між лідерами у межах постійного діалогу, спрямованого на встановлення справедливого миру.
- 17 вересня стало відомо, що українська делегація вирушить до Нью-Йорка на Генасамблею ООН наступного тижня під керівництвом президента Володимира Зеленського.
- Біла Церква
