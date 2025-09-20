Єрмак поспілкувався з Рубіо напередодні зустрічі Зеленського з Трампом: подробиці

Про це керівник ОП повідомив у telegram-каналі.

Андрій Єрмак напередодні зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Нью-Йорку провів розмову з Марко Рубіо.

Сторони обговорили підготовку гарантій безпеки для України та можливості посилення співпраці в оборонному, військовому та економічному секторах.

"Подякував американській стороні за послідовну й конструктивну підтримку, спрямовану на припинення російської війни проти України", - написав Єрмак.

Голова ОП разом із Марко Рубіо наголосили на важливості майбутніх переговорів між лідерами у межах постійного діалогу, спрямованого на встановлення справедливого миру.