Єрмак: спільний документ із реалізації Формули миру буде готовий на початку листопада

Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з послами країн G20.

"Результатом кожної з цих конференцій є спільне комюніке з принципами та запропонованими рішеннями. Найголовніше в комюніке - це конкретні кроки, дії, які потрібні для реалізації пунктів Формули миру. І вони будуть об'єднані в спільному документі, який ми будемо готові презентувати на початку листопада", - сказав Єрмак.

Очільник ОП додав, що Україна також готова, зокрема, на майданчику саміту G20, обговорити інші пропозиції щодо справедливого завершення війни, засновані на принципах міжнародного права та Статуту ООН.

"Щоб зробити документ, який справді буде спільним і базою для всіх потенційних переговорів. Тоді буде що обговорювати. Адже ми всі прагнемо знати, що необхідно зробити, щоб ми могли сказати, що ця війна закінчилася, а справедливий і тривалий мир повернувся на українську землю", - сказав Єрмак.

Керівник ОП зазначив, що необхідні умови для початку результативних переговорів має створити реалізація плану перемоги.

Крім того, присутній на зустрічі міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Україна не підтримає жодних ініціатив, розроблених без її участі.

"Нічого про Україну без України. І також жодні ініціативи не мають змагатися з нашою Формулою миру та розділяти міжнародну спільноту. Це наш підхід", - додав Андрій Сибіга.

У заході взяли участь керівники дипломатичних установ і представники посольств Бразилії, Австралії (онлайн), Аргентини, Великої Британії, Індії, Індонезії, Італії, Кореї, Мексики, Туреччини, ЄС, Франції, Німеччини, ПАР, Японії, США та Канади. В онлайн-режимі також долучилися посли України у відповідних державах.