Зеленський в ООН розкритикував тих, хто підтримує альтернативи Формулі миру
Ті, хто шукає альтернативи будь-якому із пунктів Формули миру, яку представила Україна, найімовірніше, самі хочуть зробити частину того, що робить Путін. А пункт, який вони ігнорують, розкриває це приховане бажання
Про це український президент сказав під час свого виступу на Генасамблеї ООН у середу, 25 вересня.
Він наголосив, що Формула миру, яку пропонує Україна, – це найкраща можливість для досягнення миру, адже в ній немає права вето, всі, хто до неї доєднаються, – рівні, а формула ефективна та всеосяжна.
"Коли хтось пропонує альтернативні, половинчасті плани врегулювання – так звані низки принципів, – це не тільки нехтує інтересами й стражданнями українців, яких війна зачепила найбільше, це не тільки ігнорує реальність, а й дає Путіну політичний простір для продовження війни й тиску на світ, щоб узяти під контроль іще більше країн. Будь-які паралельні або альтернативні спроби досягти миру – це по суті спроби лише досягти затишшя, а не припинення війни, оскільки світова ініціатива – Формула миру – існує вже два роки. І, можливо, хтось хоче отримати Нобелівську премію для своєї політичної біографії за заморожене перемир’я замість справжнього миру, але єдині нагороди, які Путін дасть вам у відповідь, – це ще більше страждань і катастроф", – сказав Зеленський.
Він ще раз озвучив основні засади Формули миру, додавши, що в цьому переліку немає пунктів, неприйнятних для тих, хто дотримується Статуту ООН
- Ми маємо відновити ядерну безпеку.
- Енергія не повинна використовуватися як зброя.
- Ми маємо гарантувати продовольчу безпеку.
- Нам потрібно повернути додому всіх наших полонених солдатів і цивільних, примусово депортованих до Росії.
- Ми маємо дотримуватися Статуту ООН і гарантувати наше право – право України – на територіальну цілісність і суверенітет, так само як ми робимо це для будь-якої іншої нації.
- Нам потрібно домогтися виведення російських окупантів, що покладе край бойовим діям в Україні.
- Ми маємо притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах.
- Нам потрібно запобігти екоциду й зупинити знищення природи, спричинене війною.
- І ми маємо не допустити другої чи третьої фази цього російського вторгнення.
- І нам потрібно чітко заявити: війна закінчилася.
"Якщо хтось у світі шукає альтернативи будь-якому із цих пунктів або намагається ігнорувати будь-який із них, найімовірніше це означає, що він сам хоче зробити частину того, що робить Путін: пункт, який вони ігнорують, розкриває бажання, яке вони приховують", – наголосив Зеленський.
Він також розкритикував альтернативні варіанти миру, які пропонують, зокрема, Китай і Бразилія.
"Коли китайсько-бразильський дует намагається перерости в хор голосів – із кимось у Європі, із кимось в Африці, – говорячи щось альтернативне повному й справедливому миру, виникає питання: у чому полягає справжній інтерес? Усі мають зрозуміти: ви не зміцните свою владу коштом України", – сказав Зеленський.
Президент України зауважив, що світ уже пройшов через колоніальні війни, і всім мають розуміти, що це має залишитися в минулому.
"Українці ніколи не приймуть – ніколи не приймуть того, що хтось у світі вважає, ніби таке жорстоке колоніальне минуле, яке сьогодні не підходить нікому, може бути зараз нав’язане Україні замість нормального, мирного життя. Я хочу миру для мого народу – справжнього миру й справедливого миру", – наголосив Зеленський.
- Під час виступу Зеленський також розповів, що РФ планує атаки на ядерну інфраструктуру України, щоб від'єднати реактори від енергоживлення
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