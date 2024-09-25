Зеленський в ООН розкритикував тих, хто підтримує альтернативи Формулі миру

Про це український президент сказав під час свого виступу на Генасамблеї ООН у середу, 25 вересня.

Він наголосив, що Формула миру, яку пропонує Україна, – це найкраща можливість для досягнення миру, адже в ній немає права вето, всі, хто до неї доєднаються, – рівні, а формула ефективна та всеосяжна.

"Коли хтось пропонує альтернативні, половинчасті плани врегулювання – так звані низки принципів, – це не тільки нехтує інтересами й стражданнями українців, яких війна зачепила найбільше, це не тільки ігнорує реальність, а й дає Путіну політичний простір для продовження війни й тиску на світ, щоб узяти під контроль іще більше країн. Будь-які паралельні або альтернативні спроби досягти миру – це по суті спроби лише досягти затишшя, а не припинення війни, оскільки світова ініціатива – Формула миру – існує вже два роки. І, можливо, хтось хоче отримати Нобелівську премію для своєї політичної біографії за заморожене перемир’я замість справжнього миру, але єдині нагороди, які Путін дасть вам у відповідь, – це ще більше страждань і катастроф", – сказав Зеленський.

Він ще раз озвучив основні засади Формули миру, додавши, що в цьому переліку немає пунктів, неприйнятних для тих, хто дотримується Статуту ООН

Ми маємо відновити ядерну безпеку.

Енергія не повинна використовуватися як зброя.

Ми маємо гарантувати продовольчу безпеку.

Нам потрібно повернути додому всіх наших полонених солдатів і цивільних, примусово депортованих до Росії.

Ми маємо дотримуватися Статуту ООН і гарантувати наше право – право України – на територіальну цілісність і суверенітет, так само як ми робимо це для будь-якої іншої нації.

Нам потрібно домогтися виведення російських окупантів, що покладе край бойовим діям в Україні.

Ми маємо притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах.

Нам потрібно запобігти екоциду й зупинити знищення природи, спричинене війною.

І ми маємо не допустити другої чи третьої фази цього російського вторгнення.

І нам потрібно чітко заявити: війна закінчилася.

"Якщо хтось у світі шукає альтернативи будь-якому із цих пунктів або намагається ігнорувати будь-який із них, найімовірніше це означає, що він сам хоче зробити частину того, що робить Путін: пункт, який вони ігнорують, розкриває бажання, яке вони приховують", – наголосив Зеленський.

Він також розкритикував альтернативні варіанти миру, які пропонують, зокрема, Китай і Бразилія.

"Коли китайсько-бразильський дует намагається перерости в хор голосів – із кимось у Європі, із кимось в Африці, – говорячи щось альтернативне повному й справедливому миру, виникає питання: у чому полягає справжній інтерес? Усі мають зрозуміти: ви не зміцните свою владу коштом України", – сказав Зеленський.

Президент України зауважив, що світ уже пройшов через колоніальні війни, і всім мають розуміти, що це має залишитися в минулому.

"Українці ніколи не приймуть – ніколи не приймуть того, що хтось у світі вважає, ніби таке жорстоке колоніальне минуле, яке сьогодні не підходить нікому, може бути зараз нав’язане Україні замість нормального, мирного життя. Я хочу миру для мого народу – справжнього миру й справедливого миру", – наголосив Зеленський.