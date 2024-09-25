ЄС буде допомагати Україні незалежно від дій нової адміністрації США, - Боррель

Про це повідомляє Укрінформ.

Боррель прокоментував позицію ЄС щодо імовірної зміни політики США щодо допомоги Україні у разі обрання президентом Дональда Трампа: "Я не знаю, що буде чи не буде робити американська адміністрація. Поки що дозвольте мені сказати, що на цей час підтримка від Європейського Союзу - військова, цивільна, економічна, фінансова й гуманітарна - є більшою за (допомогу – ред.) від США. Більше 100 мільярдів євро - це рахунок, який ми сплатили. Серед цього, 45 мільярдів євро військової підтримки. Безумовно, це менше, ніж від США, але це також доволі важлива цифра".

Він нагадав, що на початку війни ніхто не очікував, що Україна чинитиме спротив, адже Росія була четвертою країною світу за обсягом військових витрат, в той час як Україна знаходилася на 35-му місці.

"Тож різниця між військовими спроможностями Росії й України була неймовірною. Той факт, що Україна чинила спротив, було свого року дивом. На початку, пам’ятаєте, що ми пропонували Україні? Шоломи! Зараз ми пропонуємо F-16, і у цьому є певна різниця. Одна річ для мене є очевидною: поки Україна буде чинити спротив, ми маємо її підтримувати. Інакше ми зробимо історичну помилку", - наголосив високий представник ЄС.