Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією ЄС має діяти жорсткіше, щоб Путін сів за стіл переговорів, - нардепка Геращенко
Ексклюзив

ЄС має діяти жорсткіше, щоб Путін сів за стіл переговорів, - нардепка Геращенко

Євген Козярін
17 вересня, 2025 середа
17:00
Війна з Росією Ірина Геращенко

Діяти з позиції, що давайте ми не будемо Путіна засмучувати, а давайте не будемо щось робити, що може викликати ескалацію - це підігрувати російському диктатору

Зміст

Про це сказав заявила народна депутатка від "ЄС" Ірина Геращенко у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"У Польщі немає вибору - вона має витримати той тест. Польща має дуже рішуче діяти. Ми цього бажаємо нашим партнерам. Вийшла спільна заява Люблінського трикутника з засудженням цієї провокації. Польща розгортає на кордоні з Білоруссю додатковий контингент збройних сил", - сказала вона.

Нардепка наголосила, що очевидно, що Польща розраховує на сильну підтримку НАТО. 

"Це тест НАТО, в першу чергу, також. І от ми всім бажаємо мудрості і ми всім бажаємо, знаєте, сміливості. Тому що діяти з позиції, що давайте ми не будемо Путіна якось засмучувати, а давайте ми не будемо щось таке робити, що може викликати ескалацію - це підігрувати Путіну. Він не розуміє ніякої мови дипломатії, він розуміє тільки мову сили", - вважає Геращенко.

На її думку, те що зараз відбуваються консультації, заяви, занепокоєння - це все чудово, але цього недостатньо. 

"Цього недостатньо і все-таки мені здається, що і Польща, і Брюссель повинні діяти більш жорстко. По-перше, ввести сильний пакет санкцій проти Росії, який би перекреслив можливість її економіки фінансувати війну. Потрібно посилювати санкції подвійні проти тих країн і тих компаній, які допомагають Росії обходити санкції. От ви згадували атаку на український уряд. Знаєте, в цій ракеті, уламки якої знайшли в приміщенні уряду, там знайшли купу деталей західного виробництва. Тобто Росія примудряється все одно отримувати всі технології, всі чіпи, ці деталі. Треба перекрити всі ці лазівки. Треба боротись з тіньовим флотом. І тоді, я думаю, ми матимемо результат, який примусить Путіна припинити війну і сісти за стіл переговорів", - підсумувала вона.

