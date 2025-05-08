"Європа готується до війни й сподівається, що Україна протримається до вересня 2025": дипломат Чалий назвав причину
Дипломат Валерій Чалий вважає, що європейські країни активно готуються до війни з Росією й сподіваються, що Україна протримається до вересня 2025 року, коли Білорусь разом з РФ буде проводити навчання біля їхніх кордонів
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Гадаю, що нам зараз потрібно максимально зближуватись з країнами Скандинавії й Балтії. Створювати з ними оборонні союзи. Зокрема, з тими, хто хоче й може. Очікування від великих європейських країн того часу, коли вони визріють марна справа. Вони будуть працювати на себе і готуватись до 2029 року, зокрема, до власної оборони з їхніми даними. Саме тому ці країни й зацікавлені в тому, щоб наша оборона та й сама війна продовжувалась довше. Це парадоксальна історія. Принаймні, вони сподіваються, що ми будемо триматись до вересня, коли Росія разом із Білоруссю може виставити велике військо проти них", - пояснив Чалий.
Дипломат наголосив, що європейські країни мають визначитись і долучити свої війська у протистоянні проти Росії вже сьогодні. Він зазначив, що фінансування України є суттєвим внеском у боротьбі проти РФ, але без участі європейських військ зупинити Росію буде складніше.
"Європейські лідери не можуть прийняти рішення увійти у війну, а одночасно хочуть, щоб Україна змогла протриматись якомога довше. Це ніяк не збігається з нашими стратегіями. Тому, я думаю, що нам не слід чекати на гарні заяви. Якщо сьогодні з британцями є конкретна розмова про військові підрозділи, то це потрібно робити. З цього й потрібно починати. Фінансування це добре, але сподіватись на їхню присутність у цій війні марно. А от хто може включитись, так це країни Балтії та Скандиванії, а також Польща й Румунія, втім, там ситуація буде залежати від виборів у цих країнах", - додав він.
23 жовтня 2024 року міністерство оборони Білорусі анонсувало спільні з РФ навчання "Захід 2025". 4 квітня міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що НАТО готове реагувати на спільні російсько-білоруські навчання.
9 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю LB.ua заявив, що масштабні військові навчання у Білорусі за участі російських військ, які відбудуться цієї осені, можуть бути елементом підготовки до нового наступу на Україну
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