"Європа готується до війни й сподівається, що Україна протримається до вересня 2025": дипломат Чалий назвав причину

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Гадаю, що нам зараз потрібно максимально зближуватись з країнами Скандинавії й Балтії. Створювати з ними оборонні союзи. Зокрема, з тими, хто хоче й може. Очікування від великих європейських країн того часу, коли вони визріють марна справа. Вони будуть працювати на себе і готуватись до 2029 року, зокрема, до власної оборони з їхніми даними. Саме тому ці країни й зацікавлені в тому, щоб наша оборона та й сама війна продовжувалась довше. Це парадоксальна історія. Принаймні, вони сподіваються, що ми будемо триматись до вересня, коли Росія разом із Білоруссю може виставити велике військо проти них", - пояснив Чалий.

Дипломат наголосив, що європейські країни мають визначитись і долучити свої війська у протистоянні проти Росії вже сьогодні. Він зазначив, що фінансування України є суттєвим внеском у боротьбі проти РФ, але без участі європейських військ зупинити Росію буде складніше.

"Європейські лідери не можуть прийняти рішення увійти у війну, а одночасно хочуть, щоб Україна змогла протриматись якомога довше. Це ніяк не збігається з нашими стратегіями. Тому, я думаю, що нам не слід чекати на гарні заяви. Якщо сьогодні з британцями є конкретна розмова про військові підрозділи, то це потрібно робити. З цього й потрібно починати. Фінансування це добре, але сподіватись на їхню присутність у цій війні марно. А от хто може включитись, так це країни Балтії та Скандиванії, а також Польща й Румунія, втім, там ситуація буде залежати від виборів у цих країнах", - додав він.