Фінляндія скликає спецзасідання Постійної ради ОБСЄ через масовані атаки Росії на Україну, - Сибіга
На прохання України 9 вересня головування в ОБСЄ Фінляндії скликає спеціальне засідання Постійної ради через нещодавні масовані російські атаки
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
"Ми активно працюємо на всіх міжнародних форумах, щоб посилити міжнародний тиск на Росію. Завтра, 9 вересня, об 11:00 за київським часом, на запит України, Фінляндія, головуюча в ОБСЄ, скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ", - повідомив Сибіга.
Він підкреслив, що це засідання стане відповіддю на нещодавні масовані атаки Росії, що призвели до численних жертв серед цивільного населення та руйнувань.
"Звірства Росії не залишаться безкарними. Лише рішучий і послідовний тиск на агресора, в тому числі через жорсткі санкції, може змусити Москву припинити імітацію дипломатії та долучитися до справжніх зусиль, спрямованих на припинення агресивної війни", - наголосив міністр.
Сибіга подякував діючій голові ОБСЄ, очільниці МЗС Фінляндії Еліні Валтонен за принципову позицію та своєчасну реакцію.
- У суботу ввечері, 6 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники та балістичні ракети по території України. Вночі під атакою дронів опинилася столиця, внаслідок чого є загиблі та поранені. Сталося влучання уламків в будівлю Кабміну. Кривий Ріг зазнав ударів балістикою - є постраждалі. У Дніпрі й на Полтавщині пошкоджено інфраструктуру внаслідок атаки БПЛА.
- Під час російської атаки на Україну вночі 7 вересня у будівлю Кабінету міністрів влучив не "шахед", а балістична ракета "Іскандер", бойова частина якої має вагу 450 кг.
