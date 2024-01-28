Франція щомісяця надаватиме Україні 3 тисячі снарядів, - Міноборони

Про це заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв'ю виданню NV.

"Стосовно 155-мм снарядів для французьких артсистем міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомив, що Франція зможе надавати українській армії 3000 снарядів щомісяця", - сказав Гаврилюк.

За його словами, також Франція планує виготовити для України 78 "Цезарів", шість із яких будуть поставлені найближчим часом.