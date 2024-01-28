Франція щомісяця надаватиме Україні 3 тисячі снарядів, - Міноборони
Франція зможе надавати українській армії 3 тисячі снарядів калібру 155-мм щомісяця
Про це заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв'ю виданню NV.
"Стосовно 155-мм снарядів для французьких артсистем міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомив, що Франція зможе надавати українській армії 3000 снарядів щомісяця", - сказав Гаврилюк.
За його словами, також Франція планує виготовити для України 78 "Цезарів", шість із яких будуть поставлені найближчим часом.
- Україна та Франція на чергових переговорах щодо двосторонньої безпекової угоди перейшли до прямого опрацювання проєкту та обмінялися позиціями по ключових елементах документа.
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